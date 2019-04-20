КС открыл производство по переименованию УПЦ МП

<img src="//img.gazeta.ru/files3/113/11720113/RIAN_974613.HR-pic905-895x505-45578.jpg">

Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт КС.

Как отмечается, 49 депутатов обратились в КС с соответствующим представлением 18 января 2019 года.

«Определением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство по делу; осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты Суда», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в УПЦ рассказали о цели принятия на Украине закона о переименовании.

Глава юридического отдела канонической украинской православной церкви (УПЦ) Александр Бахов заявил, что закон, позволяющий переименовать УПЦ, направлен на ослабление ее позиций и привлечение верующих в «новую церковь».