Объявленный в международный розыск россиянин задержан на Украине

На Украине был задержан россиянин, находившийся в международном розыске. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, мужчину разыскивали за мошенничество.

Уточняется, что украинские пограничники в аэропорту «Борисполь» заметили во время проверки документов человека, которого разыскивает Интерпол. Мужчина планировал улететь в Тель-Авив.

Согласно телеканалу, задержанного передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее сообщалось, что СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.