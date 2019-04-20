Объявленный в международный розыск россиянин задержан на Украине
На Украине был задержан россиянин, находившийся в международном розыске. Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, мужчину разыскивали за мошенничество.
Уточняется, что украинские пограничники в аэропорту «Борисполь» заметили во время проверки документов человека, которого разыскивает Интерпол. Мужчина планировал улететь в Тель-Авив.
Согласно телеканалу, задержанного передали сотрудникам Нацполиции.
Ранее сообщалось, что СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.