Найден способ избежать старческого слабоумия

Американские ученые заявили, что победить слабоумие пока нельзя, но можно снизить риск развития синдрома. Их исследования опубликованы в журнале JAMA.

Около трех лет специалисты искали способ избежать слабоумия, проводили исследования, в которых поучаствовали более двух тысяч человек, и пришли к выводу, что только постоянная физическая нагрузка может улучшить физическое и умственное здоровье. По мнению ученых, спорт или частые прогулки замедлят процессы старения мозга, снижая шансы появления слабоумия, говорится в журнале.

«Данные свидетельствуют о том, что регулярная физическая активность может предотвратить снижение когнитивных функций и деменцию», — подчеркнули ученые.

Как отмечают ученые, необходимо еженедельно уделять спорту по 150-300 минут. По их словам, каждый час физической активности в неделю отдаляет старение мозга на один год.

Ранее ученые заявили, что одна порция алкоголя в день повышает риск инсульта.