Бутина рассказала, когда надеется вернуться в Россию

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Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, надеется, что сможет вернуться на родину в начале мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам православного священника Виктора Потапова, который посетил ее в тюрьме, Бутина хочет вернуться в Россию как можно скорее.

«Мария надеется, что вернется домой в пасхальную Светлую пятницу (3 мая)», — сказал Потапов.

Он добавил, что россиянка опасается, что для этого потребуется больше времени.

Уточнятся, что гособвинение просит суд приговорить ее к 1,5 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что бойфренда Бутиной обвинили в мошенничестве на $2,3 млн.