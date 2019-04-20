Бутина рассказала, когда надеется вернуться в Россию
Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, надеется, что сможет вернуться на родину в начале мая. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам православного священника Виктора Потапова, который посетил ее в тюрьме, Бутина хочет вернуться в Россию как можно скорее.
«Мария надеется, что вернется домой в пасхальную Светлую пятницу (3 мая)», — сказал Потапов.
Он добавил, что россиянка опасается, что для этого потребуется больше времени.
Уточнятся, что гособвинение просит суд приговорить ее к 1,5 годам тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что бойфренда Бутиной обвинили в мошенничестве на $2,3 млн.