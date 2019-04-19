Индиец отрубил себе палец после того, как проголосовал не за ту партию

Индийский избиратель Паван Кумар случайно отрубил себе указательный палец из-за того, что проголосовал за неправильную политическую партию. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, он планировал отдать голос за региональную партию, но спутал символы и поддержал правящую.

В материале говорится, что палец индийских избирателей помечается специальными чернилами после того, как они проголосуют.

«Я хотел проголосовать за слона, но отдал голос за цветок (речь идет о партийных символах. — «Газета.Ru»)», — сказал Кумар.

Уточняется, что символы имеют большое значение на выборах в Индии из-за низкого уровня грамотности.

Ранее сообщалось, что самые масштабные в истории парламентские выборы стартовали в Индии.