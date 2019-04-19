Неопознанный самолет принудительно посадили под Псковом

На аэродроме в Псковском районе Псковской области силовики принудительно посадили легкомоторный самолет, который не отвечал на запросы диспетчера, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Пилот самолета не отвечал на запросы с земли, его пришлось принудительно посадить, поскольку Псковская область — приграничная территория», — сказал источник.

Отмечается, что посадка прошла штатно и никто не пострадал.

По данным источника «Интерфакас», самолет мог залететь в воздушное пространство России со стороны Прибалтики. По данным источника, «на перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель». Пилот был задержан, его личность устанавливается.