Журналистку застрелили в Северной Ирландии

В результате стрельбы в североирландском городе Лондондерри скончалась редактор американского Mediagazer 29-летняя Лайра Макки. Об этом сообщает издание, в котором она работала.

Отмечается, что журналистка была ранена в результате беспорядков в Северной Ирландии в преддверии годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года под лозунгами независимости от Великобритании. Ее госпитализировали, однако позже она скончалась.

Сотрудники местной полиции расценили ее убийство как «террористический акт», уточняет издание.

В настоящее время идет расследование убийства.