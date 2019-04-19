Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что еврейская община вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога.

«Важно, что сегодня вековые традиции дружбы, добрососедства, совместного созидательного труда сохраняются, служат на благо государства и общества», — говорится в телеграмме Путина.

Он также отметил, что уважение к обычаям, культуре и вере разных народов всегда было залогом устойчивого развития России.

Песах — один из древнейших иудейских праздников.