Более 10 тысяч человек лишились электричества из-за метели под Иркутском

Около 11,6 тысяч человек остались без электроснабжения в Иркутской области из-за непогоды, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского Минэнерго.

По данным ведомства, 18 апреля из-за сильного ветра и мокрого снега происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Уточняется, что по состоянию на 2.30 (мск) 19 апреля без электроснабжения остаются жители 35 населенных пунктов, в которых проживают порядка 11,6 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Владивосток остался без света.