Турчинов: ФСБ и Генштаб России должны быть признаны террористическими организациями

<img src="//img.gazeta.ru/files3/159/10628159/RIAN_02407060.HR-pic905-895x505-54541.jpg">

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал признать российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Генштаб России террористическими организациями. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По данным украинских правоохранителей, российские спецслужбы ответственны за проведение «диверсий» на территории Украины. По его словам, в частности, ответственность за «организацию террористической деятельности» несут глава ФСБ генерал Александр Бортников и начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев.

Реклама

«Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы России, в том числе ФСБ и Генштаб России, террористическими организациями, а Россию — государством, распространяет терроризм в мире», — написал Турчинов.

Ранее СМИ сообщали, что СБУ «воскресила» российского «подрывника-неудачника».