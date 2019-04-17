В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский

В центре Санкт-Петербурга загорелся дом по адресу улица Жуковского, 7, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС.

Отмечается, что пожар возник в коммунальной квартире на площади 15 кв. м. Во время его тушения были эвакуированы девять человек. По данным ведомства, пожар был полностью потушен в 19.15.

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В доходном доме В.П. Брискорна на Жуковского, 7-9 в 1918 году жил поэт-авангардист Владимир Маяковский.

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошел пожар в здании Арбитражного суда.