Синоптики анонсировали старт шашлычного сезона

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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие выходные 20-21 апреля погода позволит москвичам отправиться на шашлык, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, температура в ближайшие дни будет постепенно повышаться. В субботу, 20 апреля, ожидается 12°С, днем в воскресенье, 21 апреля, — 10-15°С.

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«В эти выходные можно выходить на шашлык. Погода будет комфортная и теплая», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что в понедельник, 22 апреля, потепление до 17°С, заморозки ночью не прогнозируются.

Ранее синоптики рассказали о погоде в мае в центре европейской части России.