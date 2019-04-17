Известный врач застрелил подростка в лесу

Врач Игорь Горячев, известный в республике Мордовия, задержан по подозрению в убийстве подростка в лесу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) России по региону.

Как отмечается, тело несовершеннолетнего было найдено в 60 м. от автодороги около села Марьяновка в Большеберезниковском районе.

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По словам Горячева, он занимался охотой и случайно выстрелил в несовершеннолетнего, приняв его за животное. Спустя некоторое время он пришел в правоохранительные органы с повинной.

Вместе с погибшим в лесу была несовершеннолетняя девушка, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшего мимо автомобиля. Затем мальчик упал.

Мужчина был заключен под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что подростка застрелили из проезжающей машины в Мордовии.