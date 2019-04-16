Омбудсмен прокомментировала освобождение Карауловой по УДО

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии бывшей студентки МГУ им. Ломоносова Варвары Карауловой соответствуют современной концепцию гуманизации уголовного права в России, передает РИА «Новости».

Она также выразила надежду на то, что решение суда «устоится» и вступит в силу в предусмотренные законом сроки.

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«Мне кажется, что это решение сегодня в духе общей концепции гуманизации уголовного процесса и милосердия к тем людям, которые сделали вывод из той ситуации, в которую попали», — заявила Москалькова.

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). В 2016 году она была осуждена на 4,5 года колонии. Сегодня, 16 апреля, суд отпустил Караулову по УДО.

В ноябре 2018 года Караулова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой поддержать ходатайство о ее УДО, на что Москалькова согласилась. По ее словам, Караулова понимает, что стала жертвой уродливой идеологии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.