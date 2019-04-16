Заочно арестован еще один фигурант дела о теракте в петербургском метро

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Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что суд заочно арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, гражданина Киргизии Исломбека Тургунова, передает ТАСС.

По ее словам, суд установил Тургунову срок ареста на два месяца с момента его задержания или этапирования в Россию.

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«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Тургунова Исломбека Анваровича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказала Царева.

Представитель суда добавила, что фигурант объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение в организации террористического сообщества и участии в нем.

Ранее сообщалось, что предполагаемый организатор теракта в Петербурге отказался признавать вину.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить. В теракте пострадали около 100 человек, 16 погибли.