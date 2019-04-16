В МВД Франции заявили о новых рисках обрушения Нотр-Дама

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Глава французского МВД Кристоф Кастанер заявил, что в настоящее время сохраняются риски обрушения Собора Парижской Богоматери, передает РИА «Новости».

По словам Кастанера, все риски еще не успели устранить, однако за собором постоянно наблюдают специалисты.

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«Риски существуют по структуре. Потому она (структура собора. — «Газета.Ru») может еще двигаться», — добавил Кастанер.

Он добавил, что необходимо подождать еще два дня для того, чтобы службы Франции начали действовать для сохранения всех произведений в соборе.

Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Даме полностью потушен.