Бразилия выходит из Союза южноамериканских наций

Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что страна выходит из Союза южноамериканских наций (Унасур). Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако Болсонару добавил, что Бразилия теперь войдет Форум для развития Южной Америки (Просур).

До этого стало известно, что Просур будет заниматься вопросами интеграции в областях инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, обороны, безопасности и борьбы с преступностью. В состав Просур входили восемь стран Южной Америки — Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана.

Ранее сообщалось, что страны Южной Америки создали противовес Унасур.