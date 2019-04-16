Сколько украинцев получили российские паспорта с 2014 года, подсчитали в МВД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/679/12303679/Depositphotos_131301168_l-2015-pic905-895x505-17654.jpg">

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что с 2014 года 360 тысяч украинцев получили гражданство России. Интервью у Казаковой взял «Коммерсантъ».

По ее словам, «экстренный массовый исход» жителей Украины в Россию наблюдался в конце 2014 — начале 2015 года. Она добавила, что в 2016 году Россия предоставила временное убежище порядка 460 тысячам украинцев, подчеркнув, что это «очень большая цифра».

Реклама

Казакова заключила, что из 460 тысяч попросивших убежище 77 тысяч украинцев пока не сделали свой выбор в пользу гражданства России или Украины.

Ранее «Коммерсантъ» узнал, что Россия решила упростить выдачу паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.