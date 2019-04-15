Восстановление Нотр-Дама займет минимум 10 лет

Восстановление собора Парижской Богоматери после пожара займет по меньшей мере десять лет, передает РИА «Новости» заявление представителя попечителей Мишеля Пико.

«В прошлом году мы начали программу реставрации, рассчитанную на десять лет. С учетом разрушений, которые были сегодня, восстановление займёт на мой взгляд не меньше 10 лет с удвоенными усилиями», — сказал он.

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Кроме того, по его словам, колокол Нотр-Дама может сорваться, если не остановить распространение огня. «Газета.Ru» следит за событиями в Париже в онлайн-трансляции.

Также сообщалось, что сокровищница собора Парижской Богоматери, вероятно, не затронута пожаром, святые предметы хранятся в ризнице, где вряд ли могли пострадать.