Путин подписал закон о запрете хостелов
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Закон должен вступить в силу 1 октября 2019 года. Это следует из новой редакции текста. Для предпринимателей будет установлен переходный период, в течение которого они смогут привести свою деятельность в соответствие новым нормам.
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«Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в тексте документа.
Ранее Совфед одобрил закон о запрете хостелов.