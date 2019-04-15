Путин подписал закон о запрете хостелов

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Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон должен вступить в силу 1 октября 2019 года. Это следует из новой редакции текста. Для предпринимателей будет установлен переходный период, в течение которого они смогут привести свою деятельность в соответствие новым нормам.

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«Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в тексте документа.

Ранее Совфед одобрил закон о запрете хостелов.