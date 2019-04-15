Десятки украинских школьников отравились неизвестным веществом

В украинском городе Черкассы 75 школьников отравились неизвестным веществом, распыленным в городской гимназии №1. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу местного минздрава.

Как отмечается, 37 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, еще 38 ученикам потребовалась госпитализация.

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«Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учащихся находятся в состоянии средней тяжести», — рассказали в минздраве.

Местные СМИ со ссылкой на заместителя мэра Черкасс Игоря Волошина уточняют, что распыление вещества из нескольких баллончиков произошло в гардеробе, после чего ученики стали кашлять, у них слезились глаза и першило в горле.

Ранее сообщалось, что в Канаде 35 школьников отравились угарным газом.