Пилоты улетели без пассажиров после посадки в Порту, чтобы не перерабатывать

Пилоты британской авиакомпании-лоукостера Easyjet, выполнявшие рейс из Лондона в Лиссабон, после экстренной посадки в Порту вылетели в столицу Португалии без пассажиров. Об этом пишет The Daily Mail.

При этом пассажирам сказали, что их самолет отправили на дозаправку, и только спустя пять часов им сообщили, что самолет улетел без них. Авиакомпания предоставила пассажирам ваучеры на бесплатные напитки и предложила трансфер до Лиссабона. В итоге они прибыли примерно на восемь часов позже запланированного.

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В авиакомпании подтвердили факт вылета самолета без пассажиров, объяснив это тем, что из-за вынужденной посадки пилоты превысили продолжительность рабочего дня, установленную португальскими законами.

«Безопасность пассажиров и членов экипажа — высший приоритет easyJet», — заключили в компании.

Ранее сообщалось, что американец выпрыгнул из самолета и попал в больницу с незначительными травмами.