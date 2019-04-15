В Италии вернули определения «мать» и «отец» в удостоверения личности

Определения «мать» и «отец» официально вернули в удостоверения личности в Италии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что указ о возвращении терминов подписал вице-премьер и глава МИД страны Маттео Сальвини.

«Я с радостью готов сообщить, что в Италии больше не будет — родитель-1 и родитель-2. Это противоречит всем нашим многовековым устоям, и мы решили с этим покончить», — отметил Сальвини.

В 2015 году в Италии вместо понятий «мать» и «отец» ввели термины «родитель-1» и «родитель-2», однако многим итальянцам это нововведение не понравилось.