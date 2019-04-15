Поймали двух сбежавших заключенных из изолятора в Тыве

Задержаны двое сбежавших из изолятора временного содержания в селе Кызыл-Мажалык в Тыве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя МИД республики Олега Дьяченко.

До этого стало известно, что из камер сбежали девять человек и скрылись.

Утром 14 апреля двое заключенных с ножом напали на дежурного по ИВС, освободили из камер еще семерых человек и скрылись. Один из сбежавших вскоре был задержан, поиски остальных ведутся. По фактам побега и нападения на сотрудника правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.

Ранее стало известно о состоянии сотрудника ИВС, раненного при побеге заключенных.