На «Фукусиме» приступили к извлечению топливных стержней из третьего реактора

В Японии начали работы по извлечению неиспользованных топливных стержней из третьего реактора АЭС «Фукусима--1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Отмечается, что до конца апреля специалисты планируют извлечь семь топливных сборок с низким риском повреждения.

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По данным агентства, всего в третьем реакторе находятся 566 топливных стержней, в том числе 514 использованных. Работу по извлечению оставшихся сборок должны начать в июне 2019 года. После окончания работ в этом реакторе, специалисты приступят к таким же работам на первом и втором реакторах, которые пострадали сильнее всего.

Ранее сообщалось, что жители Фукусимы не хотят возвращаться в дома спустя восемь лет после аварии.

11 марта 2011 года в результате землетрясения и случившегося после этого цунами в Японии из строя вышли системы охлаждения на двух крупнейших АЭС мира — «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Наибольший ущерб был нанесен станции «Фукусима-1», на всех четырех реакторах которой произошла серия взрывов и последующие пожары. Авария привела к утечке радиации в океан. Уровень опасности на «Фукусиме-1» был оценен в семь баллов из семи.