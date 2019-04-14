Подростка застрелили из проезжающей машины в Мордовии

В Мордовии из проезжающего автомобиля был застрелен 15-летний школьник, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Большие Березники в ночь на воскресенье, 14 апреля. Тело молодого человека с огнестрельными ранениями обнаружили примерно в 60 метрах от автомобильной дороги. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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По данным мордовского следственного управления Следственного комитета России, с погибшим в момент убийства была его несовершеннолетняя знакомая. Девушка рассказала, что ее спутник упал после того, как из проезжавшей мимо машины раздался хлопок.

Ранее сообщалось, что школьники устроили поножовщину на субботнике в Москве.