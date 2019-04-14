Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ

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На Украине в Ровенской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) затеяли драку и захватили храм святых Космы и Дамиана канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

Как отмечается, утром в воскресенье, 14 апреля, УПЦ начала богослужение, на которое собрались сотни прихожан. Однако вскоре в церковь ворвались сторонники ПЦУ. По словам одной прихожанки, ворвавшиеся начали применять физическую силу.

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«Людей хватали за руки, волосы, порвали одежду, дети падали, они по детям шли», - - отметила женщина.

В УПЦ уточнили, что прихожане после случившегося обратились в полицию, но их звонки проигнорировали.

Ранее сообщалось, что сторонники «новой украинской церкви» захватили Свято-Покровский храм УПЦ в Ровненской области Украины.