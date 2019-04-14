Сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ
На Украине в Ровенской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) затеяли драку и захватили храм святых Космы и Дамиана канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.
Как отмечается, утром в воскресенье, 14 апреля, УПЦ начала богослужение, на которое собрались сотни прихожан. Однако вскоре в церковь ворвались сторонники ПЦУ. По словам одной прихожанки, ворвавшиеся начали применять физическую силу.
«Людей хватали за руки, волосы, порвали одежду, дети падали, они по детям шли», - - отметила женщина.
В УПЦ уточнили, что прихожане после случившегося обратились в полицию, но их звонки проигнорировали.
Ранее сообщалось, что сторонники «новой украинской церкви» захватили Свято-Покровский храм УПЦ в Ровненской области Украины.