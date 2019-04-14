Американец подал в суд на родителей, выкинувших его порноколлекцию

Житель Мичигана подал в суд на родителей за то, что они выбросили его большую порноколлекцию. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, мужчина потребовал от родителей компенсацию в размере $86 тыс. Причем, по словам американца, его порноколлекция стоила $29 тыс.

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В октябре 2016 года американец вернулся в дом родителей после развода. Менее чем через год мужчина переехал в штат Индиана, где и обнаружил пропажу своей коллекции. Родители признались в том, что это они выбросили его коллекцию, однако не раскаялись в содеянном.

«Веришь или нет, но одна из причин, почему я уничтожил твое порно — это забота о твоем психическом и эмоциональном здоровье...Я бы сделал то же самое, если бы нашел килограмм кокаина. Когда-нибудь, я надеюсь, ты поймешь, — сказал отец сыну.

Ранее сообщалось, что в Японии откажутся от порно перед Олимпиадой.