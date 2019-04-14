Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России.
По данным ведомства, тело семилетнего ребенка нашли в реке Унже в черте города Мантурово в воскресенье, 14 апреля.
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«При осмотре на месте происшествия каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что поиски второго мальчика продолжаются, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось о пропаже двух мальчиков семи и восьми лет в Костромской области.