Протаранивший машину посла Украины в Лондоне признан психически больным

Мужчина, который накануне протаранил несколько автомобилей у здания посольства Украины в Великобритании, признан психически больным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

Отмечается, что 40-летний мужчина будет доставлен в больницу для лечения.

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В субботу, 13 апреля, неизвестный в районе Холланд-парк в Лондоне протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль украинского посла. Правонарушитель был задержан с применением огнестрельного оружия и электорошокеров, вокруг здания украинского посольства было установлено оцепление.

Ранее стало известно, что полиция не считает инцидент у посольства Украины терактом.