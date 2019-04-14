План «Перехват» объявлен после побега заключенных из ИВС в Тыве

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План по перехвату объявлен на территории республики Тыва после побега девяти заключенных из изолятора временного содержания (ИВС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Утром 14 апреля двое заключенных с ножом напали на дежурного по ИВС, освободили из камер еще семерых человек и скрылись. По фактам побега и нападения на сотрудника правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.

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Подчеркивается, что план «Перехват» объявлен на всей территории Тывы. Кроме того, ориентировки на сбежавших разосланы не только по республике, но и в соседние регионы, отметил источник.

Ранее стало известно о состоянии полицейского, раненного при побеге заключенных из ИВС в Тыве.