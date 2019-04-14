Вулкан на Курилах выбросил пепел на 3,2 километра
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту до 3,2 километра, передает РИА «Новости».
Как сообщил, ведущий советник отдела ГО и ЧС администрации Северо-Курильского района Константин Егоров, для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.
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Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 5 км к востоку от вулкана.
При этом в Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, но ощущается легкий запах сероводорода.