Туристы из России госпитализированы после катания на каруселях на Кипре

Граждане России — женщина и ребенок в возрасте семи лет — госпитализированы с тяжелыми травмами после инцидента на аттракционе в парке развлечений на Кипре, передает РИА «Новости».

Сообщается, что во время катания на каруселях сиденье, которое занимали российские туристы, ударилось о металлическое ограждение. В результате 44-летняя женщина получила травму левого колена, перелом правой руки и черепно-мозговую травму, у мальчика открытый перелом правой ступни.

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Отмечается, что пострадавших сначала доставили в частную клинику в Паралимни, впоследствии их перевели в специализированный медцентр в Лимассоле. На данный момент жизни россиян ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего.