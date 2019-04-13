Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.

«Тем временем, сегодня ночью состоялось необыкновенное событие — из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность — исторический документ — грамота Петра I», — отметил Нищук.

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Он добавил, что документ был потерян в годы Второй мировой войны. С конца 50-х годов он находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.

Ранее сообщалось, что Германия передала Киеву уникальную грамоту Петра I.