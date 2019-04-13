Массовая акция протеста началась в Белграде

Массовая антиправительственная акция стартовала в субботу, 13 апреля, в центре столицы Сербии Белграда, передает ТАСС.

Отмечается, что акция началась с исполнения сербского гимна «Боже правде» у здания Народной скупщины (парламента).

По данным агентства, данная акция может стать одной из самых массовых за последнее время, хотя в настоящее время ни организаторы, ни полиция не называют точного числа собравшихся.

Ранее сообщалось, что протестующие забросали яйцами полицейских в Белграде.