Устроивший стрельбу Пятницкий был в неадекватном состоянии, заявили в ОНК

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Максим Григорьев прокомментировал задержание члена ОНК Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он встретил правозащитника в отделении полиции в «неадекватном состоянии».

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«Пятницкому было физически плохо, это было видно невооруженным взглядом», — сказал Григорьев.

Член ОНК добавил, что задержанный был в тяжелом состоянии. Адвокаты Пятницкого заявили, что он не будет ничего комментировать. Сам правозащитник только кивнул.

«...поскольку ему было тяжело, видимо», — отметил Григорьев.

Ранее сообщалось, что стали известны детали задержания известного правозащитника Пятницкого.