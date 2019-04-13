Стали известны детали задержания известного правозащитника Пятницкого

Стали известны детали задержания члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого, который устроил стрельбу на Цветном бульваре в столице. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, в ночь н 14 апреля правозащитник был на дне рождения депутата государственной думы Дмитрия Носова. На мероприятии он поссорился с одним из гостей. По предварительным данным, Пятницкому не понравилось то, как с ним общался другой человек.

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Тогда известный правозащитник достал травматический пистолет и стал угрожать гостю, пишет издание.

Отмечается, что прибывшие сотрудники полиции нашли на асфальте восемь гильз, в частности пять было возле входа в заведение, а три около автомобиля.

Ранее сообщалось, что известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве.