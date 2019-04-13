На Украине взорвался завод

На Украине произошел взрыв в цехе производства костного клея на Лисичанском желатиновом заводе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Главное управление ГСЧС Луганской области.

По предварительным данным, взорвалось технологическое оборудование.

По данным ведомства, в результате взрыва погиб один человек. Кроме того, произошло разрушение фасада в здании.

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«При разборе завала найдена погибшая женщина», — добавили в ведомстве.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что разрушено здание в результате пожара на заводе в Нижегородской области.