Пожар произошел в районе КТО в Тюмени

В зоне контртеррористической операции в Тюмени произошло возгорание дома, передает ТАСС.

«В настоящее время в зоне оцепления горит дом, его тушат», — сообщил источник в экстренных службах города.

По последним данным, в ходе КТО в Тюмени ликвидировали членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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Ранее сообщалось, что режим КТО был введен из-за выявления членов террористической группировки «Исламское государство», которые планировали совершить теракт в местах массового пребывания людей.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.