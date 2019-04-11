В Госдуме предложили запретить использование полиэтиленовых пакетов

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Власов обратился к заместителю председателя правительства Алексею Гордееву с просьбой ввести полный запрет на использование пакетов из такого материала.

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«Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу», — добавил Власов.

Политик подчеркнул, что использование полиэтиленовых пакетов наносит большой вред окружающей среде ввиду долгого разложения.

Ранее сообщалось, что Путин поручил остановить рост тарифов для населения на вывоз мусора.