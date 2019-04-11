Пятилетний мальчик упал в канализационный люк в Анапе

В анапском поселке Супсех пятилетний мальчик упал в канализационный люк и погиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление СК по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что в настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

«Это было вчера [10 апреля] в дневное время. Там был водопроводный люк. Пять с половиной лет мальчику, упал в колодец и погиб», — сообщили в региональном СК.

Ранее сообщалось, что суд в Сочи признал главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток» Сергея Пинчука виновным в гибели ребенка в ливневке в августе прошлого года.