Венесуэла и Красный Крест договорились о доставке гумпомощи
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны и представители Международного комитета Красного Креста договорились о доставке гуманитарной помощи в республику. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время стороны обсуждают соглашение, в котором будут прописаны условия предоставления лекарств и продовольствия.
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Он также добавил, что Венесуэла будет рада любой помощи, если она будет доставлена законным способом.
Ранее сообщалось, что США решили выделить $60 млн на гумпомощь Венесуэле.