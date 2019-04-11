Венесуэла и Красный Крест договорились о доставке гумпомощи

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны и представители Международного комитета Красного Креста договорились о доставке гуманитарной помощи в республику. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время стороны обсуждают соглашение, в котором будут прописаны условия предоставления лекарств и продовольствия.

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Он также добавил, что Венесуэла будет рада любой помощи, если она будет доставлена законным способом.

Ранее сообщалось, что США решили выделить $60 млн на гумпомощь Венесуэле.