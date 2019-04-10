Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.

О произошедшем рассказал старший сын исследователя Оскар Конюхов.

«Шторм продолжается. Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен. Ветер разогнан большую волну, ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать. До берега 890 морских миль (1648 км)», — привел он слова из дневника путешественника.

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По свидетельству Федора Конюхова, он вынужден ограничивать себя в пище, поскольку из-за шторма не может включить газовую печь.

Ранее Федор Конюхов смог выжить после 12-балльного шторма.