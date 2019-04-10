Жители Фукусимы не хотят возвращаться в дома спустя восемь лет после аварии

На этой неделе власти Японии частично открыли город Окума, который находится рядом с АЭС Фукусима-1, где восемь лет назад произошла крупная радиационная авария, пишет газета The Guardian.

Тогда десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. В настоящее время в Японии признали безопасной около 40% территории Окумы. Ранее об этом сообщало японское агентство Kyodo.

Большая часть города остается закрытой из-за высокого уровня радиации. Население города до аварии в 2011 году составляло более 10 тыс. жителей. По состоянию на март лишь 367 человек выразили желание вновь вернуться в город, из них только 48 человек решили заночевать.