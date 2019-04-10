Браудер является фигурантом пяти уголовных дел, заявил Чайка

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Финансист Билл Браудер в России является фигурантом пять уголовных дел. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, речь идет, в том числе, об убийствах и организации и руководстве преступным сообществом, легализации более 5 млрд рублей, которые были похищены из бюджета.

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«И я уверен, что он все-таки ответит за свои махинации в других странах», — добавил Чайка.

Он при этом уточнил, что в США компетентные органы никак не реагируют на уклонение финансистом от налогов.

Ранее сообщалось, что Россия в очередной раз попросила Интерпол арестовать Билла Браудера.