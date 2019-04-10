Стало известно, где чаще всего казнят людей

По оценкам Amnesty International, в прошлом году Китай оказался лидером по количеству приведенных в исполнение смертных казней. Доводы правозащитников опубликованы в соответствующем докладе.

В организации не смогли привести точную цифру убитых посредством смертной казни из-за секретности этих сведений, однако подчеркнули, что речь идет о «тысячах» казненных в Китае. На втором месте в рейтинге Amnesty International расположился Иран (как минимум 253 казненных), далее следуют Саудовская Аравия (149), Вьетнам (как минимум 85) и Ирак (как минимум 52).

Ранее сообщалось, что правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней.