В Москве запустят салют в честь освобождения Одессы

В среду, 10 апреля, в Москве будет произведен салют в честь 75-летия освобождения Одессы от фашистов, пишет газета «Красная звезда», официальный печатный орган Министерства обороны России.

Отмечается, что 12 залпов произведет 449-й салютный дивизион Западного военного округа в 22.00 мск.

Реклама

В общей сложности в Москве в 2019-2020 годах будет проведено 17 праздничных салютов в честь 75-ой годовщины освобождения городов-героев СССР.

В прошлом году «Газета.Ru» показывала, как выглядел салют в честь Дня победы в разных городах России.