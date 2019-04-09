Бомба взорвалась в здании чешской мэрии

В мэрии города Римаржов в Моравскосилезском крае на северо-востоке Чешской Республики взорвалась бомба. Об этом сообщает местное издание IROZHLAS.

Как отмечается, кто-то принес в мэрию бомбу, и произошел взрыв. Однако никто не пострадал, уточняется.

По данным издания, на место происшествия прибыли правоохранительные органы. Полиция пока не подтвердила, что бомба стала причиной взрыва.

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Тем не менее, сотрудники полиции заявили, что задержали предполагаемого преступника.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство нашли на улице нидерландского Зейста.