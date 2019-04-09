Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Суд приговорил экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева к тюрьме по делу о коррупции и злоупотреблению полномочиями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Пушкарев получил 15 лет колонии, а также штраф в размере 500 млн руб.

Кроме того, суд по гражданскому иску потерпевшего взыскал с Пушкарева 143 млн рублей.

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Ранее сообщалось, что в ходе прений сторон гособвинитель просил назначить экс-главе Владивостока наказание по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб.

1 июня 2016 года мэра Владивостока обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, своими действиями он нанес ущерб городскому бюджету на сумму более 800 млн руб. В рамках уголовного дела также были арестованы родной брат Пушкарева и директор муниципального предприятия Андрей Лушников.

Следствие обвиняет Игоря Пушкарева в нарушении закона при организации дорожных работ во Владивостоке, большая часть которых выпала на подготовку к саммиту АТЭС 2012 года. Однако, как уточняет сам Игорь Пушкарев в обращении к президенту, он выполнял государственную задачу.