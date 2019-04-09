«Мишек жалко»: Путин об угрозах экологии в Арктике

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Российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге, назвал экологическую угрозу в Арктике главной. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он добавил, что ему жалко белых медведей.

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«А самые главные угрозы [в Арктике], самые большие, я думаю, что экологические, прежде всего. Мишек жалко, в данном случае белых медведей. Но я образно говорю, вообще всю фауну», — отметил Путин.

Он добавил, что сегодняшняя встреча очень важна. Решения Арктического форума носят рекомендательный характер, однако это важные рекомендации, которые другие страны не могут не учитывать, уточнил Путин.

Ранее Путин рассказал о потеплении Арктики.