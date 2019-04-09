«Мишек жалко»: Путин об угрозах экологии в Арктике
Российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге, назвал экологическую угрозу в Арктике главной. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом он добавил, что ему жалко белых медведей.
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«А самые главные угрозы [в Арктике], самые большие, я думаю, что экологические, прежде всего. Мишек жалко, в данном случае белых медведей. Но я образно говорю, вообще всю фауну», — отметил Путин.
Он добавил, что сегодняшняя встреча очень важна. Решения Арктического форума носят рекомендательный характер, однако это важные рекомендации, которые другие страны не могут не учитывать, уточнил Путин.